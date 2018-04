Schwarzach am Main - Die Experten vom "ZertifikateJournal" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe eine Aktienanleihe (ISIN DE000VL88H73/ WKN VL88H7) von Vontobel auf die Aktie von Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) vor.Mit einem Aprilscherz habe Tesla-Chef Elon Musk die Aktie des Elektroautobauers auf Talfahrt geschickt. Der Konzern sei pleite, habe er auf Twitter verkündet. Da hätten selbst die miserablen Produktionszahlen wenige Tage später nicht mehr erschüttern können. Insgesamt habe Tesla in den drei Monaten per Ende März 34.494 Fahrzeuge hergestellt, was einem Anstieg von 40 Prozent zum Vorquartal entspreche. Allerdings seien nur 9.766 Stück auf das Model 3 entfallen, der Rest habe sich auf die älteren und deutlich teureren E-Autos Model S und Model X verteilt. Die Produktion des Model 3 sei zwar stark erhöht worden, doch das selbst gesteckte Ziel von 2.500 gefertigten Wagen pro Woche habe nicht erreicht werden können. In den vergangenen sieben Tagen seien lediglich 2.020 Model 3 vom Band gelaufen, habe Tesla mitgeteilt.

