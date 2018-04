Newark - Ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren hat dazu geführt, dass in den vergangenen Monaten die Zinssätze für Anleihen mit langer Laufzeit gestiegen sind, so Robert Tipp, Head of Global Bonds und Chief Investment Strategist bei PGIM Fixed Income, zur derzeitigen Entwicklung des Anleihemarktes und den Faktoren, die diesen beeinflussen.

Den vollständigen Artikel lesen ...