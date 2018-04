Der Nikkei 225 musste in den letzten Wochen ordentlich Federn lassen. Zum einen litt der japanische Leitindex unter der allgemeinen Schwäche an den Aktienmärkten, zum anderen unter dem starken Yen. Die Yen-Stärke lässt die exportorientierten Industriezweige Japans "leiden", was sich wiederum in der Entwicklung des Nikkei 225 ablesen lässt. So ist es auch nicht verwunderlich, dass der Rücksetzer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...