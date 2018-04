Berlin (ots) - Das Sommersemester 2018 hat begonnen. Für viele Studierende wird es ein besonderer Start in die Uni-Zeit, da es für ein Auslandsstudium in eine andere Stadt in Europa geht. Ein Studium im Ausland ist eine tolle Gelegenheit, um gänzlich neue Erfahrungen zu sammeln, die weit über den Uni-Campus hinausgehen, und um Europa noch besser kennenzulernen.



GoEuro, die Reiseplattform für Bahn, Bus und Flug in Europa, hat Studierende aus Europa und den USA nach ihren bevorzugten Ländern für ein Auslandsstudium in Europa befragt.*



Beliebtestes Land für ein Auslandsstudium: Spanien



Das beliebteste Ziel für ein Auslandsstudium in Europa insgesamt ist Spanien mit 17,6 % der Studierenden, dicht gefolgt von Großbritannien mit 15,5 % und Italien mit 13 %. Deutschland belegt den vierten Platz mit 9,2 %, Frankreich ist mit 8,6 % noch in den Top 5. Die Niederlande runden das Feld mit 6,8 % ab.



Deutsche Studierende: Skandinavien beliebter als Großbritannien



Die Auswertung ergibt, dass deutsche Studierende als Top-Destination für ein Auslandsstudium in Europa Spanien wählen, mit einem Anteil von 25 %. Platz 2 belegt Großbritannien mit 12 %, gefolgt von Schweden mit 10 %. Schweden und Norwegen zusammen kommen auf 17 %, womit Skandinavien sogar Großbritannien überholt. Die Top 3 Länder unter den weiblichen Studierenden aus Deutschland sind Spanien, Schweden und Großbritannien. Die männlichen Studierenden zieht es bevorzugt nach Spanien, Großbritannien und Italien.



Deutschland am beliebtesten unter polnischen Studierenden



Deutschland steht als Ziel für ein Studium im europäischen Ausland unter den polnischen Studierenden auf Platz 1. Doch auch Italiener und Spanier - jeweils Platz 3 der Top 5 - zieht es zum Studieren nach Deutschland.



Infografik sowie die Umfrage-Ergebnisse in der Übersicht: https://www.goeuro.de/reisen/auslandsstudium



*GoEuro befragte 5785 Studierende aus 10 Ländern zu ihrem geplanten Auslandsstudium in Europa und zu ihren Reisen in dieser Zeit. Umfragezeitraum: 25. September 2017 - 31. Januar 2018. Teilnehmende Länder: USA, Großbritannien, Spanien, Deutschland, Italien, Niederlande, Portugal, Schweden, Polen und Tschechien.



