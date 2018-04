Hamburg (ots) - Rund 500 Kilogramm Abfall produziert jeder Deutsche jährlich, so Statistiken. Doch was damit später passiert, wissen die allerwenigsten. "Der tägliche Müll ist ein Mysterium", erklärt STERN-Chefredakteur Christian Krug. Deshalb beschäftigte sich ein mehr als 20-köpfiges Reporter- und Fotografen-Team sowie Kameraleute und Grafiker aus den Print- und Digital-Redaktionen des STERN über Monate intensiv mit der Entstehung, Entsorgung und Verwertung des Mülls in Deutschland und der Welt. Beschrieben werden auch die Folgen des Müllproblems für unseren Planeten. Christian Krug: "Wir verfolgten den Inhalt der Tonnen für Papier und Pappe, Bioabfall, Restmüll, Glas und Verpackungen."



Daraus entstand ein crossmediales Projekt, das es in dieser Form beim STERN noch nicht gab. Mit Reportagen, Fotos, Infografiken und Videos schildert das STERN-Team in Print und Digital die Wege des Abfalls aus unterschiedlichsten Perspektiven. "Multimedia-Stücke unterstreichen, wofür STERN Digital steht: hintergründige Recherchen und toll erzählte Reportagen", erklärt STERN Digital-Chefredakteurin Anna-Beeke Gretemeier, "wir setzen auf Reichweite, Relevanz und Reputation."



Im Print-Magazin widmet sich der STERN in einer dreiteiligen Serie dem Thema Müll, beginnend mit der aktuellen Ausgabe (16/2018, EVT 12. April). Der erste Teil geht der Frage nach: Wo geht der Abfall hin, und was passiert mit ihm? In den beiden folgenden Teilen der Serie berichtet der STERN dann über das weltweite Milliardengeschäft mit dem Abfall (17/2018, EVT 19. April) sowie die hohe Belastung der Ozeane durch Plastikmüll und andere schädliche Stoffe (18/2018, EVT 26. April).



Zeitgleich mit Erscheinen der heutigen STERN-Ausgabe startet STERN.de den Themenmonat "Müll" und bietet den Usern ein multimediales Dossier in bisher nicht da gewesenem Umfang: 14 Reportagen, darunter lange Lesestücke und Interviews, zudem exklusiv von und für den STERN produzierte Bildstrecken, rund 20 Videos und weitere Inhalte führen die Print-Geschichten auf STERN.de fort und runden das crossmediale Projekt ab - www.stern.de/muell.



