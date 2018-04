Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen ziehen bis Donnerstagmittag leicht an. In einem Tweet ist US-Präsident Donald Trump von seiner gestrigen Drohgebärde mit Blick auf Syrien etwas abgerückt. Nun heißt es, es könne oder es könne auch nicht einen Angriff auf Syrien geben. Andeutungen von Trump, Raketen-Angriffe seien bereits beschlossen, hatten die Börsen am Mittwoch belastet. Der DAX gewinnt 0,4 Prozent auf 12.344 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,3 Prozent auf 3.429.

Derweil setzt sich die Reihe schwächerer Konjunkturdaten aus Europa fort. Die Industrieproduktion ist im Februar um 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat gefallen - erwartet wurde ein Anstieg von 0,2 Prozent. Die schwachen Daten hatten sich bereits abgezeichnet, nachdem die Industriesektoren in Deutschland, Frankreich und Italien jeweils enttäuscht hatten. Das dämpft die Wachstumserwartungen für das erste Quartal - das scheint am Markt allerdings eingepreist.

Am Devisenmarkt kommt der Euro bis Mittag leicht auf 1,2340 Dollar nach unten. Das am Vorabend veröffentlichte Fed-Protokoll setzt keine größeren Akzente. Die Diskussion konzentrierte sich nicht auf die grundsätzliche Frage, ob die Zinsen angehoben werden sollen, sondern vielmehr auf das Ausmaß weiterer Straffungen. Insgesamt sind die Fed-Mitglieder zuversichtlicher geworden, dass das 2-Prozent-Inflationsziel der US-Notenbank im Jahresverlauf erreicht werden kann.

Konsolidierung im Luftfahrtsektor?

Lufthansa ziehen kräftig an, der Kurs steigt um 2,7 Prozent. Händler verweisen auf die Aussetzung der Norwegian-Air-Aktie. Das Unternehmen könnte von IAG übernommen werden, heißt es. IAG hat mitgeteilt, 4,6 Prozent an der Airline erworben zu haben und Übernahmegespräche führen zu wollen. Da Norwegian Air als Billigflieger im Interkontinental-Geschäft gilt, könnte eine Übernahme für steigende Branchen-Preise sorgen. Air France steigen 2,1 Prozent, IAG geben leicht nach.

Sulzer haussieren um 9,8 Prozent. Nachdem die Schweizer eigene Aktien zurückgekauft haben, ist die von US-Sanktionen betroffene Renova Holding nur noch ein Minderheitsaktionär. Damit ist Sulzer nicht mehr von den US-Sanktionen betroffen und dürfte auch wieder vollumfänglich über die US-Konten verfügen. Nachdem die Aktie mit den US-Sanktionen, die Renova betrafen, um rund ein Fünftel an Wert verloren hatte, findet nun eine Erholungsrally statt.

Apollo zeigt Interesse an FirstGroup

Für die Aktie von FirstGroup geht es um 5,1 Prozent nach oben. Auch wenn das Unternehmen das Kaufinteresse von Apollo als zu niedrig und opportunistisch einstuft, wird die Kaufabsicht an der Börse grundsätzlich positiv gewertet. Liberum stuft FirstGroup seit langem als unterbewertet ein. Der Markt übersehe die sehr gute Positionierung des britischen Transportunternehmens in allen Hauptmärkten. Gemäß der britischen Übernahmeverordnung hat Apollo nun bis zum 9. Mai Zeit, ein bindendes Angebot für die FirstGroup abzugeben.

VW steigen um 2,4 Prozent. Positiv werden an der Börse Berichte gewertet, nach denen die AR-Sitzung auf diesen Donnerstag vorgezogen wird. Neben den Personalentscheidungen stehen vor allem mögliche Spin-Offs und IPOs im Blick, so der Nutzfahrzeug-Sparte. Die VW-Nutzfahrzeug-Sparte und Hino Motors haben am Morgen eine strategische Partnerschaft vereinbart. Es wird erwartet, dass Konzernchef Matthias Müller seinen Posten räumen muss und von VW-Markenchef Herbert Diess abgelöst wird.

Die Quartalszahlen der niederländischen DSM werden im Handel positiv gewertet, zudem hat das Spezialchemie-Unternehmen den Ausblick angehoben. Die Aktie legt um 5,2 Prozent zu.

Gea Group schwächelt im Auftaktquartal

Der Anlagenbauer Gea hat im ersten Quartal einen Gewinneinbruch verzeichnet und benötigt nun für das Erreichen seiner Ziele 2018 einen guten Auftragseingang im zweiten Quartal. Im ersten Quartal sei dieser auf rund 1,1 Milliarden Euro gefallen. Ungünstige Wechselkurse belasteten dabei mit 60 Millionen Euro "Der Markt wartet nun auf den CEO-Wechsel", sagt er. Je schneller dieser komme, desto besser, so der Händler. Für die Aktie geht es um 6 Prozent nach unten.

An der Börse wird die Marge bei Gerresheimer bemängelt, die Aktie verliert 4,4 Prozent. Wirecard (plus 1,3 Prozent) hat am Morgen den EBITDA-Ausblick auf 520 bis 545 Millionen Euro angehoben und liegt damit auf Augenhöhe mit der Markterwartung von 535 Millionen Euro. Nach Erhöhung der Jahresprognose geht es für Puma um 1,7 Prozent nach oben.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.431,96 0,36 12,25 -2,05 Stoxx-50 3.030,55 0,20 6,17 -4,63 DAX 12.350,03 0,46 56,06 -4,39 MDAX 25.492,69 -0,46 -118,35 -2,70 TecDAX 2.571,83 0,32 8,27 1,69 SDAX 12.083,80 0,30 35,95 1,66 FTSE 7.261,58 0,06 4,44 -5,60 CAC 5.293,00 0,29 15,06 -0,37 Bund-Future 159,35 -0,01 0,08 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.26 Uhr Mi, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,2334 -0,28% 1,2368 1,2385 +2,7% EUR/JPY 132,11 +0,01% 132,22 132,13 -2,3% EUR/CHF 1,1872 +0,21% 1,1864 1,1854 +1,4% EUR/GBP 0,8698 -0,28% 0,8715 1,1468 -2,2% USD/JPY 107,12 +0,30% 106,90 106,66 -4,9% GBP/USD 1,4178 +0,00% 1,4191 1,4202 +4,9% Bitcoin BTC/USD 6.874,41 -0,5% 6.953,76 6.931,84 -49,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,68 66,82 -0,2% -0,14 +10,6% Brent/ICE 71,75 72,06 -0,4% -0,31 +9,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.345,50 1.353,37 -0,6% -7,88 +3,3% Silber (Spot) 16,59 16,68 -0,5% -0,09 -2,1% Platin (Spot) 927,35 931,50 -0,4% -4,15 -0,2% Kupfer-Future 3,06 3,12 -2,0% -0,06 -7,8% ===

