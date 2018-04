In Asien verwalteten Privatbanken im vergangenen Jahr erstmals mehr als zwei Billionen Dollar. Grund dafür sind wohl China und lebhafte Finanzmärkte.

Das im Privatbankengeschäft in Asien verwaltete Vermögen stieg im vergangenen Jahr um 29 Prozent auf erstmals über zwei Billionen Dollar. Nach Angaben von "Asian Private Banker" ist das auf die starken Zuflüsse aus China und die lebhaften Finanzmärkte zurückzuführen.

"Das Privatbankengeschäft in Asien profitierte von einer anhaltenden Marktrally und einer robusten Kundenaktivität, was zu einem starken Wachstum der verwalteten Anlegergelder und in vielen Fällen zu Rekorderträgen führte", sagte Sebastian ...

