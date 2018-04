Liebe Leser,

im Grunde ist es schon ein starkes Stück, was Steinhoff International Holdings (kurz "Steinhoff") da neulich mitgeteilt hatte. Eigentlich sollte auf der kommenden Hauptversammlung am 20. April auch über die vorgeschlagene Höhe von Einmalzahlungen für das Supervisory Board abgestimmt werden. Diese hätten schließlich wegen der Bilanz-Unregelmäßigkeiten mehr zu tun gehabt - das soll honoriert werden, so der Vorschlag. Doch dann ruderte Steinhoff zurück. Es hatte offensichtlich ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...