Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.50 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.651,40 +0,39% -2,21% Euro-Stoxx-50 3.431,59 +0,35% -2,07% Stoxx-50 3.029,98 +0,19% -4,65% DAX 12.349,27 +0,45% -4,40% FTSE 7.260,11 +0,04% -5,60% CAC 5.292,17 +0,27% -0,38% Nikkei-225 21.660,28 -0,12% -4,85% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,31 -5

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,67 66,82 -0,2% -0,15 +10,6% Brent/ICE 71,80 72,06 -0,4% -0,26 +9,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.345,52 1.353,37 -0,6% -7,86 +3,3% Silber (Spot) 16,59 16,68 -0,5% -0,08 -2,0% Platin (Spot) 927,70 931,50 -0,4% -3,80 -0,2% Kupfer-Future 3,05 3,12 -2,1% -0,06 -7,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Leichte Gewinne dürften die Aktien an der Wall Street zum Start verbuchen. Teilnehmer sprechen von einer Gegenbewegung nach den deutlichen Verlusten am Vortag. Allerdings bleiben die Horrorthemen Syrienkrieg und Handelsstreit auf der Agenda. Am Vortag hatten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump belastet, dass amerikanische Raketen in Syrien eingesetzt werden sollen. Später wurde dies von einer Sprecherin des Weißem Hauses relativiert. Auch die Gefahr eines Handelskriegs drückt die Stimmung, auch wenn viele Börsianer auf eine Verhandlungslösung hoffen. In diesem Feld der Ungewissheit dürften die Anleger zurückhaltend und abwartend agieren. Auch die vorbörslichen Konjunkturdaten - wöchentliche Arbeitsmarktdaten und Importpreise - haben wohl eher nicht das Zeug, die Entscheidungsfindung zu befördern.

Die Aktie des Inneneinrichters Bed, Bath & Beyond rutscht vorbörslich um gut 14 Prozent ab. Das Unternehmen traf zwar mit Umsatz und Gewinn im vierten Quartal die Analystenerwartungen, jedoch sorgte der unerwartet deutliche Rückgang bei den flächenbereinigten Umsätzen für Enttäuschung. Die Titel von HP und Apple könnten von Expertisen bewegt werden. Die Marktforscher Gartner und IDC haben mit sich teils widersprechenden Aussagen zum Computermarkt im ersten Quartal aufgewartet. Laut IDC steigerte HP seinen Absatz zum Vorjahreszeitraum um 4,3 Prozent auf 13,7 Millionen Einheiten, während Apple auf 4 Millionen Stück gekommen sei, entsprechend einem Rückgang um 4,8 Prozent. Damit sei der Anteil von HP am PC-Markt auf 22,6 von 21,7 Prozent gestiegen. Gartner sprach derweil von einem insgesamt um 1,4 Prozent geschrumpften Markt und davon, dass Apple seinen Marktanteil von 6,7 auf 6,9 Prozent steigerte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 242.000 14:30 Import- und Exportpreise März Importpreise PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen ziehen leicht an. In einem Tweet ist US-Präsident Donald Trump von seiner gestrigen Drohgebärde mit Blick auf Syrien etwas abgerückt. Nun heißt es, es könne oder es könne auch nicht einen Angriff auf Syrien geben. Andeutungen von Trump, Raketen-Angriffe seien bereits beschlossen, hatten die Börsen am Mittwoch belastet. Lufthansa ziehen kräftig an, der Kurs steigt um 2,7 Prozent. Händler verweisen auf die Aussetzung der Norwegian-Air-Aktie. Das Unternehmen könnte von IAG übernommen werden, heißt es. Da Norwegian Air als Billigflieger im Interkontinental-Geschäft gilt, könnte eine Übernahme für steigende Branchen-Preise sorgen. Air France steigen 2,1 Prozent, IAG geben leicht nach. ulzer haussieren um 9,8 Prozent. Nachdem die Schweizer eigene Aktien zurückgekauft haben, ist die von US-Sanktionen betroffene Renova Holding nur noch ein Minderheitsaktionär. Für die Aktie von FirstGroup geht es um 5,1 Prozent nach oben. Auch wenn das Unternehmen das Kaufinteresse von Apollo als zu niedrig und opportunistisch einstuft, wird die Kaufabsicht an der Börse grundsätzlich positiv gewertet. VW steigen um 2,4 Prozent. Positiv werden an der Börse Berichte gewertet, nach denen die AR-Sitzung auf diesen Donnerstag vorgezogen wird. Die Quartalszahlen von DSM werden im Handel positiv gewertet. Die Aktie legt um 5,2 Prozent zu. Gea hat im ersten Quartal einen Gewinneinbruch verzeichnet. Für die Aktie geht es um 6 Prozent nach unten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.26 Uhr Mi, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,2341 -0,22% 1,2368 1,2385 +2,7% EUR/JPY 132,22 +0,09% 132,22 132,13 -2,3% EUR/CHF 1,1875 +0,24% 1,1864 1,1854 +1,4% EUR/GBP 0,8699 -0,28% 0,8715 1,1468 -2,2% USD/JPY 107,14 +0,31% 106,90 106,66 -4,9% GBP/USD 1,4187 +0,07% 1,4191 1,4202 +5,0% Bitcoin BTC/USD 6.876,36 -0,5% 6.953,76 6.931,84 -49,7%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben überwiegend mit moderaten Einbußen den Handel beendet. Sie folgten damit nur zum Teil den negativen Vorgaben der Wall Street. Wie bereits dort drückten auch in Asien die Spannungen zwischen Russland und den USA auf die Stimmung, verschärft durch die Drohung von US-Präsident Donald Trumps, wegen des angeblichen Einsatzes von Giftgas, mit Raketenangriffen gegen das von Russland unterstützte syrische Regime vorzugehen. Allerdings waren aus dem Umfeld des Präsidenten inzwischen auch wieder moderatere Töne zu hören. Dass die Aktienkurse nicht stärker nachgeben, schrieben Teilnehmer daneben der Aussicht auf robuste Quartalsberichte der Unternehmen zu. Etwas größer fiel das Minus an den Börsen in China aus, die sich zuletzt aber auch besser geschlagen hatten. In Südkorea stand nur ein Miniminus auf der Anzeigetafel, nachdem die Notenbank des Landes bei ihrem Zinstreffen von einer Zinserhöhung abgesehen und die Leitzinsen unverändert gelassen hat. Daneben wurde der Inflationsausblick gesenkt. Das wurde am Markt dahingehend interpretiert, dass die nächste Zinserhöhung später kommen könnte als bislang erwartet. Neben der Geopolitik habe der falkenhafte Ton im am Vorabend veröffentlichten Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung bei den Anlegern keine Kaufstimmung aufkommen lassen, berichteten Marktteilnehmer. Und außerdem schwele der Handelskonflikt zwischen den USA und China weiter. Gesucht waren angesichts der gestiegenen Ölpreise Aktien aus dem Öl- und Rohstoffsektor. In Sydney gewannen Oil Search 1,3 Prozent, Rio Tinto 0,3 und BHP Billiton 0,8 Prozent. In Hongkong verteuerten sich Cnooc um 3,3 Prozent.

CREDIT

Die Risikoprämien der Kreditversicherungen (CDS) gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen notieren am Donnerstag kaum verändert. Die Risikostimmung hat sich nach Einschätzung der Commerzbank bereits wieder etwas erholt, nachdem das Weiße Haus die Kommentare von US-Präsident Donald Trump zum Syrien-Konflikt relativiert hat. Während die Fed-Minutes am Vorabend als leicht hawkisch interpretiert wurden, wird nun auf die Veröffentlichung des Protokolls der geldpolitischen Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) vom 8. März gewartet. Ein direkter Impuls für den Credit-Markt ist jedoch nicht zu erwarten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Dt Bank plant vorerst keine radikalen Maßnahmen im Investmentbanking

Im Investmentbanking der Deutschen Bank wird es vorerst keine radikalen Maßnahmen geben, mit denen das Geschäft auf Profitabilität getrimmt werden soll. "Ich gehe davon aus, dass das weiter ein Prozess bleiben wird und kein einzelnes Ereignis", sagte Garth Ritchie der Financial Times. Ritchie leitet künftig die Unternehmens- und Investmentbank der Deutschen Bank alleine, die er bisher zusammen mit Marcus Schenck geführt hat. Schenck wird das Geldhaus verlassen.

VW-Lkw kooperiert mit Toyota-Tochter Hino Motors

Volkswagen plant mit der zum Wettbewerber Toyota gehörenden Hino Motors eine umfassende Kooperation bei Nutzfahrzeugen. Volkswagen Truck & Bus und der japanische Konzern wollen eine "langfristige, strategische Partnerschaft auf Augenhöhe" aufbauen, wie die beiden Unternehmen mitteilten. Das Lkw-Geschäft von VW, das möglicherweise vor einem milliardenschweren Börsengang steht, will dadurch besonders im wichtigen asiatischen Markt wachsen.

Aareal Bank verlängert Vertrag von Vorstandschef Merkens vorzeitig

Die Aareal Bank bindet ihren Vorstandschef für fünf weitere Jahre. Wie der im MDAX notierte Immobilienfinanzierer mitteilte, hat der Aufsichtsrat den Vertrag von Hermann J. Merkens vorzeitig bis April 2024 verlängert. Merkens führt die Bank seit 2015 und fungiert in Personalunion als Finanzvorstand. Dem Führungsgremium gehört er seit 2003 an.

KfW verzeichnet 2017 erneut rückläufiges Ergebnis

