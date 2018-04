Der EUR/USD brach aus seiner asiatischen Konsolidierungsphase nach unten aus und so wurde das neue Tagestief im Bereich von 1,2330/25 gebildet. Das Paar baute sein Scheitern von der 1,2400 aus und so scheint es, als ob die 4-tägige Siegesserie beendet ist, während die Nachfrage nach dem Greenback zulegt. Der wichtige US Dollarindex befindet sich am ...

