Der Chefwechsel bei VW kam anscheinend nicht nur für Außenstehende überraschend. Sowohl Arbeitnehmervertreter als auch Manager fühlen sich übergangen und falsch bis gar nicht informiert.

Der überraschende Chefwechsel bei Volkswagen hat viele im Konzern kalt erwischt und sorgt für Unmut. So war Insidern zufolge die Arbeitnehmerseite weitgehend nicht eingebunden. "Keiner wusste was. Das ist der helle Wahnsinn, was sich da abspielt", sagte ein Insider. Vor allem die mangelnde Kommunikation des Aufsichtsrats wurde kritisiert. "Das öffnet massiven Spekulationen Tür und Tor." Bei einer VW-Tochter erfuhren die Betriebsräte von dem bevorstehenden Rückzug des Konzernchefs Matthias Müller und dem Wechsel zum bisherigen VW-Markenchef Herbert Diess aus den Medien. "Hier herrscht Stirnrunzeln über die Art, wie das bekannt wurde", erklärte ein zweiter Insider. Auch einige Konzernvorstände hätten sich vor den Kopf gestoßen gefühlt, berichtete das Handelsblatt. "Die Art und Weise, wie der Wechsel verkündet wurde, ist unsäglich", sagte ein Manager ...

