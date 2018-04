Frankfurt - In den Industrieländern setzen einige Notenbanken wieder auf Zinserhöhungen, so die Analysten der Helaba.Die US-Notenbank werde ihren geldpolitischen Normalisierungskurs fortsetzen. Bis Ende 2018 würden die Analysten eine Anhebung des Leitzinses in den Korridor von 2,00% bis 2,25% erwarten. Darüber hinaus plane die FED, ihre Wertpapierbestände bis Ende 2018 um rund 10% zu reduzieren.

