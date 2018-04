Frankfurt am Main - Der Euro hat am Donnerstag wie auch viele andere Währungen zum US-Dollar unter Druck gestanden. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2341 Dollar. Besonders deutlich verlor die schwedische Krone zum Dollar, während sich der russische Rubel spürbar erholte.

Gegen den Franken machte der Euro indes weiter an Boden gut und kostete am Mittag 1,1887 nach 1,1860 im frühen Handel. Für die Commerzbank könnten mit den Diskussionen um einen Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik Zinsdifferenzen wieder Argumente für oder eben gegen eine Währung spielen. Vor allem gebe die SNB bislang nicht die geringsten Anzeichen dafür, einen Ausstieg auch nur ansatzweise zu erwägen, während ein Exit in der ...

