Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Industrie der Eurozone sehr schwach im Februar

Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im Februar überraschend gedrosselt. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, sank die Produktion (ohne Bauwirtschaft) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,8 Prozent. Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr lag die Industrieproduktion um 2,9 Prozent höher. Volkswirte hatten mit einem Zuwachs um 3,8 Prozent gerechnet.

Ministerium: Verlangsamung erhöht Chance auf längeren Aufschwung

Das Bundeswirtschaftsministerium sieht die Wirtschaft weiter im Aufschwung und wertet die Verlangsamung zu Jahresbeginn als positives Zeichen für dessen Verstetigung. "Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft setzt sich fort, sein Tempo hat sich zu Jahresbeginn leicht abgeschwächt", konstatierten die Konjunkturexperten von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in ihrem aktuellen Monatsbericht. Die deutsche Wirtschaft befindet sich aber "weiterhin in einem soliden Aufschwung". Ihre Kapazitäten seien deutlich über normal ausgelastet.

EU-Kommission warnt vor Scheitern der Eurozonen-Reform

Die für dieses Jahr geplante Reform der Euro-Zone könnte nach einer Warnung der EU-Kommission vor dem Scheitern stehen. Kommissions-Vizepräsident Valdis Dombrovskis befürchtet, dass es nicht zu der für dieses Jahr geplanten Vertiefung der Europäischen Währungsunion kommt. "Die EU-Staats- und Regierungschefs haben für Juni Entscheidungen zur Bankenunion und zum ESM angekündigt", sagte Dombrovskis dem Handelsblatt. "Langsam läuft uns die Zeit davon".

EZB sieht ihre Handlungsfähigkeit nicht gemindert - Protokoll

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat sich bei seiner Sitzung am 8. März dazu entschieden, keine weitere Ausweitung der Anleihekäufe mehr für den Notfall zuzusagen, weil die gute wirtschaftliche Entwicklung eine deflationäre Entwicklung unwahrscheinlich gemacht hat. Wie aus dem jetzt veröffentlichten Sitzungsprotokoll hervorgeht, legte der Rat aber Wert auf die Feststellung, dass das Ankaufprogramm APP zeitlich nicht begrenzt ist, und dass die EZB auf Schocks oder andere Entwicklungen notfalls anders reagieren könne.

US-Inflation erreicht Fed-Ziel und birgt Risiken in sich

Die US-Notenbank ist gerade dabei, ihr Inflationsziel wieder zu erreichen. So gaben die Verbraucherpreise im März zwar um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat nach. Aber das reicht immer noch für eine Jahresteuerung von 2,4 Prozent. Die Kerninflation - ohne Nahrungsmittel und Energie - legte zum Februar um 0,2 Prozent und zum Vorjahr um 2,1 Prozent zu. Die Preisentwicklung hin zu einer nachhaltigen Rate von 2 Prozent dürfte schneller kommen, als von der Geldpolitik erwartet.

Trump: Angriff auf Syrien "sehr bald oder überhaupt nicht so bald"

US-Präsident Donald Trump hat im Kurzmitteilungsdienst Twitter seine Drohungen mit einem Militärschlag gegen Syrien wieder abgeschwächt. Ein Angriff "könnte sehr bald oder überhaupt nicht so bald" erfolgen, schrieb Trump am Donnerstag. Am Vortag hatte Trump noch mit markigen Worten einen Raketenangriff der US-Streitkräfte als Vergeltung für den mutmaßlichen Giftgaseinsatz in Syrien angekündigt.

Kreml: Hotline zwischen russischen und US-Militärs zu Syrien "aktiv"

Eine Telefon-Hotline zwischen den US-Streitkräften und dem russischen Militär, auf der sich beide Länder über Aktionen in Syrien informieren, ist nach russischen Angaben derzeit "aktiv". "Diese Verbindung existiert und sie ist in einem aktiven Zustand", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in Moskau. Sie werde "von beiden Seiten genutzt".

Merkel bespricht mit Macron Lage in Syrien

Vor dem Hintergrund der Angriffsdrohungen von US- Präsident Donald Trump hat Kanzlerin Angela Merkel mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron über die Lage in Syrien gesprochen. Bei einem Telefonat hätten beide Politiker vor allem die aktuellen Entwicklungen in Syrien, "insbesondere die gemeinsame Sorge über den jüngsten Giftgaseinsatz und über eine drohende Erosion der internationalen Ächtung von Chemiewaffen" erörtert, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin.

OPCW bestätigt russische Herkunft des Giftes im Fall Skripal

Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) hat die russische Herkunft des Giftes im Fall des früheren russischen Doppelagenten Sergej Skripal bestätigt. Bei einer Untersuchung von Blutproben von Skripal und seiner Tochter Julia seien die "Untersuchungsergebnisse Großbritanniens in Bezug auf die Identität der toxischen Chemikalie bestätigt" worden, erklärte die OPCW in einem in London vorgelegten Kurzbericht.

Gewerkschaften setzen Warnstreiks im öffentlichen Dienst fort

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Diensts haben die Gewerkschaften auch am Donnerstag ihre massiven Warnstreiks fortgesetzt. Bundesweit rief die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zu Arbeitsniederlegungen etwa im Nahverkehr oder an Kitas auf. So fuhren beispielsweise in Hannover und Stuttgart am Donnerstag keine Busse und Bahnen.

Union gegen SPD-Pläne zur Lockerung von Hartz-IV-Sanktionen

Die Union hat die von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in Aussicht gestellte Lockerung der Hartz-IV-Sanktionen strikt abgelehnt. "Wir halten an den Sanktionen im SGB II fest", sagte der stellvertretende Unions-Fraktionschef Hermann Gröhe (CDU) der Rheinischen Post. "Wer die Solidarität der Gemeinschaft zur Sicherung seiner Lebenshaltungskosten in Anspruch nimmt, für den gibt es auch die Verpflichtung zur Mitwirkung", sagte der für Arbeitsmarktpolitik zuständige Fraktionsvize.

Deutsche und spanische Justizvertreter treffen sich wegen Puigdemont in Den Haag

Im juristischen Tauziehen um den in Deutschland festgesetzten früheren katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont kommen Vertreter der schleswig-holsteinischen Generalstaatsanwaltschaft und spanischer Behörden bald zu einem Treffen zusammen. Es werde "zeitnah" bei der europäischen Justizbehörde Eurojust im niederländischen Den Haag stattfinden, sagte eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig. Nähere Angaben zum Inhalt oder zum Stand des Auslieferungsverfahrens machte sie nicht.

Zahl der Ausländer in Deutschland auf 10,6 Millionen gestiegen

Die Zahl der in Deutschland gemeldeten Ausländer wächst weiter. Ende 2017 waren insgesamt rund 10,6 Millionen Menschen mit ausschließlich ausländischer Staatsangehörigkeit im Ausländerzentralregister (AZR) erfasst, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Das waren rund 585.000 beziehungsweise 5,8 Prozent mehr als im Vorjahr.

Pro Asyl bestätigt: Verzweifelte Syrer verlassen Deutschland wieder

Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl hat einen Bericht bestätigt, nach dem anerkannte syrische Flüchtlinge Deutschland zunehmend wieder verlassen. "Es gab schon im letzten Jahr Hinweise, dass Flüchtlinge sich hier in Deutschland unter Druck gesetzt fühlen und auf gefährlichen Wegen zurückkehren", sagte Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. "Das betrifft besonders verzweifelte Syrer, die nur einen eingeschränkten Schutzstatus bekommen haben und von ihren Familien getrennt sind."

EU-Parlamentsbericht wirft Ungarn schwere Verstöße gegen EU-Werte vor

Ein für das EU-Parlament erstellter Bericht wirft Ungarn eine schwerwiegende Verletzung europäischer Werte vor. Die Berichterstatterin Judith Sargentini forderte deshalb die Mitgliedstaaten auf, gegen Budapest ein Verfahren nach Artikel 7 EU-Vertrag einzuleiten, das bis zum Stimmrechtsentzug auf europäischer Ebene führen kann. "Die Zeit der Warnungen ist vorbei", erklärte die Grünen-Politikerin.

Finnland erteilt alle Genehmigungen für Nord Stream 2

Die Nord Stream 2 AG hat nach eigenen Angaben die zweite der beiden erforderlichen Genehmigungen für den Bau und Betrieb der geplanten Erdgas-Pipeline in der finnischen Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) erhalten. Das Genehmigungsverfahren in Finnland sei somit abgeschlossen, teilte das Unternehmen mit.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden März Verbraucherpreise +0,3% gg Vormonat

Schweden März Verbraucherpreise PROGNOSE: +0,4% gg Vormonat

Schweden März Verbraucherpreise +1,9% gg Vorjahr

Schweden März Verbraucherpreise PROGNOSE: +2,0% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 12, 2018 07:31 ET (11:31 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.