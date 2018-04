Der Technologiekonzern Schaeffler stellte auf dem 11. Schaeffler-Kolloqium das Konzeptfahrzeug "Schaeffler Mover" vor. Das Fahrzeug ist komplett auf einen autonomen Fahrbetrieb ausgelegt und soll vor allem in urbanen Umgebungen zum Einsatz kommen. Schaeffler geht davon aus, dass bis 2050 ein Großteil der Menschen in Städten leben wird, wodurch die Bedeutung autonomer und elektrifizierter Fahrzeuge steigt. Robo-Taxis, People- und Goods-Mover könnten den öffentlichen Nahverkehr in Städten gar ganz ablösen. Schaeffler plant, im Laufe des Jahres einen Prototyp mit Kabine und Klimatisierung zu realisieren.

Die Antriebs- und Fahrwerkskomponenten sind im Mover von Schaeffler platzsparend in einer kompakten Baueinheit, dem Schaeffler Intelligent Corner Module, zusammengefasst. Dieses Modul, das in allen vier Rädern zum Einsatz kommt, umfasst den Radnabenmotor, die Radaufhängung inklusive Federung und den Aktor für die elektromechanische Lenkung. Die Lenkung des Radmoduls ...

