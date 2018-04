In aufkommenden Rechtsvorschriften, wie der EU-Richtlinie für Tabakerzeugnisse (2014/40/EU), wird festgelegt, dass jedes Tabakerzeugnis auf jeder Verpackungsebene eine eindeutige Identifizierung erfordert. Domino arbeitet in einer Vielzahl von Sektoren, betrachtet Tabak aber seit Langem als einen sehr spezialisierten Sektor, der ungefähr fünf Prozent des globalen Umsatzes von Domino ausmacht.

Die Gesetzeslage

Rückverfolgbarkeit ist innerhalb der Tabakindustrie mittlerweile bei allen Verpackungen unerlässlich, um die Einhaltung der relevanten Vorschriften zu ermöglichen, beispielsweise der EU-Richtlinie für Tabakerzeugnisse (2014/40/EU) und des WHO-Rahmenübereinkommens zum Eindämmen des Tabakgebrauchs (FCTC). Domino verfügt über ein internationales Team, dessen Aufgabe hauptsächlich darin besteht, mit den großen multinationalen Unternehmen zusammenzuarbeiten und sie zu unterstützen, ihre Anforderungen für die Produktidentifikation von Packungen, Kartons, Bündeln und Master Cases zu erfüllen. Für jeden Schritt im Herstellungsprozess kann das Unternehmen Technologien anbieten, um die Verpackung eindeutig zu identifizieren. Die EU als Ganzes hat das Rahmenübereinkommen zur Eindämmung des Tabakgebrauchs (FCTC) unterzeichnet, und dies hat großen Einfluss auf die Track-and-Trace-Bestimmungen für TPD2.

Wie wirkt sich der Entwurf aus?

Der Gesetzesentwurf führt zu dem Schluss, dass Hersteller möglicherweise erhebliche Mengen an Informationen auf Verpackungen drucken müssen. Eine hohe Anzahl von Unternehmen ist in dieser Hinsicht bereits gut ausgestattet. Der überwiegende Teil - in etwa 75 Prozent - der Verpackungscodierung in der EU erfolgt durch Lasercodierung, um einen qualitativ hochwertigen Code zu erhalten. Die Hersteller von Tabakerzeugnissen präferieren vorwiegend die Lasertechnologie, weil sie wenig bis gar keine Wartung erfordert und sehr zuverlässig ist.

Eine der Herausforderungen bei TPD2 besteht darin, den Inhalt der Datenträger zu überprüfen. Möglicherweise stehen die Hersteller künftig in der Pflicht, bis zu fünfzig Zeichen in den Datenträger zu codieren, was eine viel größere Menge von Informationen ist, als eigentlich erwartet wurde. Je mehr Informationen auf dem Datenträger gespeichert werden müssen, desto länger dauert der Kennzeichnungsprozess. Das ist vor allem darum ein entscheidender Aspekt, weil die Tabakindustrie mit sehr schnellen Produktionslinien arbeitet, deren Ausbringungsleistung sich nicht reduzieren darf.

Die Gesetzgebung verkompliziert die Situation für Hersteller weiter, indem sie feststellt, dass die EU-Mitgliedsstaaten das Code-Format für ihre jeweiligen Länder vorgeben dürfen. Theoretisch muss ein Hersteller also seine Produktionslinie möglicherweise so ausrüsten, dass sie einen Datenträger (Machine-Readable-Codes, MRC) mit 30, 40 oder 50 Zeichen drucken kann, da in der Regel die Produktionslinien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...