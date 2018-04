Bern (ots) -



Die RAB hat heute den Geschäftsbericht 2017 veröffentlicht. Neben

Erkenntnissen aus ihrer Tätigkeit in den Bereichen Aufsicht,

Zulassung und Enforcement wurde insbesondere die Umsetzung der

strategischen Ziele 2016 - 2019 thematisiert. Die RAB hat erneut auf

Schwachstellen bei der Prüfung von Vorsorgeeinrichtungen hingewiesen.



Der Aufsicht der RAB unterstehen 31 Revisionsunternehmen, welche

Gesellschaften des öffentlichen Interesses prüfen dürfen. Die fünf

grossen Revisionsunternehmen (sog. «Big-5») werden jährlich und alle

übrigen staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmen alle drei oder

fünf Jahre überprüft. 2017 wurden bei staatlich beaufsichtigten

Revisionsunternehmen 16 Überprüfungen (Vorjahr: 13) durchgeführt.

Zwei Überprüfungen wurden mit Inspektionen der US-amerikanischen

Revisionsaufsichtsbehörde (PCAOB) koordiniert. Weitere zwei

Überprüfungen haben in der Form einer sog. ad hoc-Überprüfung

stattgefunden (Vorjahr: 0), welche vom üblichen Inspektionsrhythmus

abweichen. Wo die RAB auf wesentliche Mängel gestossen ist, hat sie

deren Beseitigung sichergestellt. Bei schwerwiegendem Fehlverhalten

wurden angemessene Sanktionen ausgesprochen.



Seit dem 1. Oktober 2017 sind auch kleine Revisionsunternehmen

verpflichtet, eine interne Qualitätssicherung zu betreiben. Dies und

die im Berichtsjahr durchgeführte Bereinigung des Revisorenregisters

haben im Vergleich zum Vorjahr zu einem Rückgang von bestehenden

Zulassungen von Revisionsunternehmen von rund 10% geführt. Die Anzahl

von Zulassungen von natürlichen Personen hat sich hingegen kaum

verändert.



Der Bundesrat hat am 8. November 2017 den Expertenbericht von

Peter Ochsner und Daniel Suter zum gesetzgeberischen Handlungsbedarf

im Revisions(aufsichts)recht zur Kenntnis genommen. Der Bericht kommt

zum Schluss, dass kein grundsätzlicher Handlungsbedarf besteht. Der

Bundesrat will jedoch sieben Prüfempfehlungen vertieft abklären

lassen und so den aktuellen Rechtsrahmen ggf. optimieren. Die RAB hat

auch 2017 auf die seit längerer Zeit bestehenden Schwachstellen bei

der Prüfung von Vorsorgeeinrichtungen aufmerksam gemacht und auf die

Notwendigkeit hingewiesen, die Revisionsstellen von

Vorsorgeeinrichtungen der Aufsicht durch die RAB zu unterstellen

und/oder eine entsprechende Sonderzulassung einzuführen. Diese

Fragestellung bildet Gegenstand einer der sieben vorerwähnten

Prüfempfehlungen.



