Bei den kommenden Verhandlungen will die IG BCE ein kräftiges Lohnplus durchsetzen. Gewerkschaftschef Vassiliadis gibt sich kämpferisch.

Die Chemiegewerkschaft IG BCE will bei den bevorstehenden Verhandlungen mit den Arbeitgebern Lohnerhöhungen von sechs Prozent und etwa doppelt so viel Urlaubsgeld durchsetzen. "Die Auslastung der Anlagen liegt auf Rekordniveau", sagte Verhandlungsführer Ralf Sikorski am Donnerstag in Hannover. "Die Beschäftigten sind es wert, dass ihre ...

