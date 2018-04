Schlangestehen beim Einkaufen ist lästig. Wirecard will die Ladenkasse überflüssig machen - und in die "ganz große Liga" aufsteigen.

Die traditionelle Ladenkasse wird nach Einschätzung des Bezahldienstleisters Wirecard ein Opfer der Digitalisierung werden - und daran knüpft das rasant expandierende Unternehmen aus dem Münchner Vorort Aschheim kühne Hoffnungen: Die Digitalisierung im Zahlungsverkehr stehe erst ganz am Anfang, sagte Vorstandschef Markus Braun am Donnerstag in München.

Noch würden 80 bis 85 Prozent des weltweiten Zahlungsverkehrs mit Bargeld abgewickelt. Das wird sich nach Einschätzung des Managers rapide ändern: In den kommenden fünf bis zehn Jahren werde die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...