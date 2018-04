Der boomende Internet-Handel und die Digitalisierung der Kassensysteme auch in Ladengeschäften stimmen den Zahlungsabwickler Wirecard euphorisch. "Alles, was wir bis jetzt erreicht haben, ist meines Erachtens nur ein müder Abklatsch dessen, was wir in den nächsten zehn Jahren erreichen können", sagte Vorstandschef Markus Braun am Donnerstag auf...

