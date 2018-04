Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas auf "Overweight" belassen. Der europäische Investitionsgütersektor dürfte im ersten Quartal kein Volumenwachstum verzeichnet haben, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dieser Trend könnte sich aber zur Jahresmitte hin bessern. Besorgniserregender sei hingegen die erwartete Margenentwicklung in diesem Jahr. Potenzielle Anleger sollten sich Wachstumswerte herauspicken, empfahl er./edh/gl Datum der Analyse: 12.04.2018

