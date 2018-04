Meine erste Analyse für das virtuelle Geld ist inzwischen drei Wochen (mittlerer Chart) alt und hat im Grunde nichts an Aktualität verloren. Damals hatte ich den Abverkauf bis zur unteren Trianglelinie bei ca. 6.200 $ prognostiziert. Ganz so weit ist der Trend noch nicht vorgedrungen, aber noch ist nicht aller Tage Abend! An den langfristigen relativ negativen Avancen hat sich innerhalb der vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...