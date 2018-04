Ein Report der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) hat aus Sicht der britischen Regierung die Schuld Russlands am Attentat auf den Ex-Spion Sergej Skripal bestätigt. "Es gibt keinen Zweifel, was benutzt wurde, und es gibt keine andere Erklärung, wer dafür verantwortlich ist - nur Russland hat die Mittel, ein Motiv und die Erfahrung", teilte Außenminister Boris Johnson am Donnerstag in London mit.

Der in Den Haag veröffentlichte Bericht hatte die Ergebnisse britischer Experten bestätigt, dass Sergej Skripal und seine Tochter Julia vor knapp sechs Wochen mit dem Kampfstoff Nowitschok vergiftet worden waren. Allerdings: Die OPCW-Experten sagten nichts über die Herkunft des Nervengiftes. Nowitschok war in der früheren Sowjetunion hergestellt worden. Die Organisation hatte die Giftproben in mehreren unabhängigen, renommierten Labors untersuchen lassen.

Die Ergebnisse britischer Forscher seien bestätigt worden, betonte Johnson. "Wir haben nie die Analysen unser Wissenschaftler in (der Forschungsanlage) Porton Down angezweifelt." Der Kreml müsse nun Antworten geben und der Gebrauch solcher Waffen beendet werden./si/DP/stw

