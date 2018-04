Robuste Alternative zu GRE- oder VPN-Tunneln bietet eine sicherere Verbindung für die Übertragung von Daten

Neustar, Inc., ein vertrauenswürdiger, neutraler Anbieter von Echtzeit-Informationsdiensten, gab heute das Release von Neustar NetProtect bekannt, einer direkt angebundenen "Distributed Denial of Service (DDoS)"-Verteidigungslösung, die derzeit in 61 Rechenzentren in zehn Ländern verfügbar ist. In Ergänzung zu Neustar SiteProtect NG, einer DDoS-Abwehrlösung, die vor Angriffen durch Webanwendungen schützt, befindet sich das NetProtect-Netzwerk strategisch günstig direkt in Rechenzentren, um Latenz, Komplexität und andere Anomalien, die üblicherweise mit den älteren Tunnelsystemen Generic Routing Encapsulation (GRE) und Virtual Private Network (VPN) in Verbindung stehen, anzugehen und zu minimieren oder ganz zu vermeiden.

Speziell für anspruchsvolle und erhöhte Netzwerkanforderungen entwickelt, die über grundlegende Proxy- oder VPN-Dienste hinaus Unterstützung benötigen, setzt NetProtect den Fokus auf die schnelle und sichere Übertragung sensibler Daten. Durch Neustars strategische Stärkung eines riesigen Rechenzentrum-Ökosystems in Kombination mit Design und Implementierung der neuen NetProtect-Lösung von Neustar wird die Systemkomplexität verringert. Eine solche Systemvereinfachung stellt traditionell eine technische Herausforderung dar, da Overlay-Netzwerke auf physische Netzwerke aufgesetzt werden müssen, um Daten zwischen mehreren Standorten zu übertragen.

"Die DDoS-Verteidigungstechnologie wird ständig verbessert. Daher setzt Neustar den Fokus auf die Entwicklung von Lösungen, die unseren Kunden eine sichere Infrastruktur bieten, die auf einer unübertroffenen Stabilität, Widerstandsfähigkeit und Leistung aufbaut", sagte Barrett Lyon, General Manager, DDoS Defense bei Neustar. "Ich bin sehr optimistisch in Bezug auf die DDoS-Entwicklung und zweifellos wird sich die direkte Anbindung an Verteidigungsnetzwerke durchsetzen, statt den Traffic über Tunnel zu routen. Dies wird mehr Sicherheit und weniger eingriffsintensiven Schutz ermöglichen, um Angriffe konsequent und effektiv zu mildern, ohne unnötige Volatilität zu erzeugen."

Im Gegensatz zu herkömmlichen Tunneling-Diensten benötigt NetProtect keine zusätzliche Software oder Hardware, um Daten über Netzwerke zu übertragen. Durch die direkte Verbindung innerhalb des Rechenzentrums macht NetProtect die Einführung unnötiger zusätzlicher Zugangspunkte im Netzwerk überflüssig und beseitigt das damit verbundene Risiko, das zu einem Anstieg des bösartigen Datenverkehrs führen oder die Definitionsmöglichkeiten für Routing-Richtlinien der Kunden beeinträchtigen oder erschweren kann. Durch die Verringerung der Anfälligkeit gegenüber Abweichungen und Schwachstellen, die sich aus der Durchquerung externer Standorte ergeben, kann Neustar auch die damit verbundenen Probleme wie Latenz und Fragmentierung bei Netzwerkverbindung verringern.

Mit der geplanten Ausdehnung auf 14 Länder und über 80 Rechenzentren innerhalb der nächsten sechs Monate wird die Lösung NetProtect einer der robustesten und zuverlässigsten, stets aktiven, direkt angebundenen DDoS-Verteidigungsdienste der Branche sein. NetProtect verfügt über die einzigartige Fähigkeit, geschäftskritische Netzwerkanwendungen direkt über weltweit verteilte Anlagen zu vernetzen, um fortschrittliche Abwehrmechanismen für jede Anwendung bereitzustellen. Weitere Informationen zu Neustar SiteProtect NG oder Neustar NetProtect finden Sie unter security.neustar.

Über Neustar Security Solutions

Neustar Security Solutions schützen vor Netzwerkbedrohungen, informieren die Benutzer über potenzielle Netzwerkschwachstellen, beschleunigen die Online-Anlagenleistung und überwachen die Websiteperformance der Benutzer mit vielfältigen Leistungen und Angeboten. Der branchenführende DDoS-Verteidigungsservice SiteProtect NG von Neustar sorgt für vollständige Abdeckung bei einem Angriff. Neustar UltraDNS Service verwaltet 10 des gesamten Internet-Datenverkehrs, leitet mehr als eine Billion Anfragen pro Monat weiter und bietet branchenführende Uptime mit 100 Verfügbarkeit. Neustar IP Intelligence ist die maßgebliche Quelle für IP-Decisioning-Daten über 99,99 der routingfähigen IP-Adressen weltweit. Dank Neustars beispielloser Expertise von nahezu 20 Jahren stellen wir den Schutz und die Optimierung unserer Kunden während ihrer normalen Geschäftsaktivitäten und bei ungebetenen Ereignissen sicher. Unsere Serviceleistungen sorgen für den Schutz und die Optimierung der Netzwerkverbindungen unserer Kunden, sei es in Krisen oder auch im alltäglichen Geschäft. Viele der weltweit größten Marken vertrauen darauf, dass Neustar den Betrieb ihrer unternehmenskritischen Systeme aufrechterhält.

Über Neustar

Neustar, Inc. ist ein führender globaler Informationsdienstleister, der die vernetzte Welt mit einer zuverlässigen, ganzheitlichen Identitätsermittlung voranbringt. Als einziges Unternehmen, das nachvollziehen kann, wer sich am anderen Ende jeder Interaktion befindet, vertrauen große internationale Marken darauf, dass sie mithilfe des umfassenden Wissens von Neustar über die Verbindung von Menschen, Orten und Dingen ihre Unternehmen ausbauen und schützen können. Mit der Kombination aus dem einzigartigen, präzisen und echtzeitfähigen Identitätssystem und den cloudbasierten Workflow-Lösungen von Neustar werden unsere Kunden in die Lage versetzt, umsetzbare, präzise und wertvolle Entscheidungen in Marketing-, Risiko-, IT-/Sicherheits-, Netzwerk- und Betriebsabteilungen zu treffen. Informationen finden Sie unter https://www.home.neustar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180412005665/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Hannah Lock

Hotwire für Neustar

neustar@hotwirepr.com