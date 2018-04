Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) angesichts des Einstiegs beim Billigflieger Norwegian und einer erwogenen Übernahme auf "Outperform" mit einem Kursziel von 690 Pence belassen. Hinter solch einer Kombination stehe ein klarer strategischer Grundgedanke, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch andere Formen einer Kooperation, zum Beispiel in Form einer Partnerschaft, könnten seiner Ansicht nach attraktiv sein./tih/gl Datum der Analyse: 12.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0092 2018-04-12/14:37

ISIN: ES0177542018