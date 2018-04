Durch die Digitalisierung stehen ganze Branchen vor der Herausforderung, sich neu zu erfinden. Aber war das nicht schon immer so? Ein Kommentar.

Jeder spricht über Agilität, doch was beutetet das in der Praxis? Wie funktioniert das - und wo sind die Fallstricke? Management-Querdenker Dominic Multerer baute als Interim-Business Unit Director u.a. das erste konzernweite agile Team bei einem Kunden auf. In seinem Gastbeitrag, den er für unser Businessnetzwerk Leader.In geschrieben hat, erklärt der Marketing-Experte, warum wir eigentlich gar keine neuen Buzzwörter brauchen - und was stattdessen gefragt ist.

Es geht immer um gesunden Menschenverstand - gepaart mit einem Gespür für den Kunden. Was möchte er? Was will er? Wie kann er besser werden oder seine Produkte und Dienstleistungen passgenauer am Markt etablieren? Für mich ist das Wort Agilität eins dieser tollen Buzzwörter der letzten Jahre, denn die Arbeitsweise und Haltung, die damit gemeint ist, sollte eigentlich in jedem Unternehmen schon seit Jahrzehnten verankert sein. Traurig, dass es nicht so ist. Irgendwie wurde das verpennt.

Wieso sprechen wir über Agilität? Gibt es eine Notwendigkeit?

Getrieben von Digitalisierung und den sogenannten disruptiven Innovationen stehen Branchen und einzelne Unternehmen mehr denn je vor der Herausforderung, sich neu zu erfinden. Wow, Weltwunder. Leute, das war schon immer so! Nur jetzt geht es schneller. Klassische Management-Arbeitsweisen müssen abgelöst werden: festgelegte Strategien, Strukturen und Prozesse für gleichbleibende Herausforderungen - das funktioniert nicht mehr. Kundenanforderungen verändern sich heute rapide, Innovationen werden schneller marktreif, Märkte werden komplexer, was bedeutet, dass man pro-aktiv sein muss.

Wenn Unternehmen darüber sprechen, nun agil arbeiten zu wollen, bedeutet das aus meiner Sicht nichts anders als: "Wir achten auf den Markt (Wettbewerber), sprechen mit Kunden, Mitarbeitern, Interessenten und bringen all das umgehend ins Produkt ein - und passen, wenn notwendig, das Geschäftsmodell an." Und das ist auch korrekt. Aus meiner Sicht braucht es dafür kein Buzzword wie Agilität, jede Führungskraft sollte dies bereits im Blut haben und seine Mitarbeiter dafür sensibilisieren.

Agilität meint einen konstanten Wandel und schnelle Anpassungsfähigkeit. Es ist nichts anderes als der Wunsch, dass Teams eigenverantwortlicher in definierten Rahmenbedingungen arbeiten - selbstständig und schnell Entscheidungen treffen, somit kurze Planungs- und Umsetzungszyklen das Ergebnis sind, woraus unmittelbare "agile" Anpassungen für den Markt oder die Prozesse resultieren.

Mittelstand und Konzerne versuchen nun diesen Weg zu gehen, weil verstanden wurde (durch disruptive Innovationen), dass man zu träge war und den Blick weg von Hierarchien und gleichbleibenden Anforderungen hin zum Kunden, schlanken Prozessen und sich verändernden Marktanforderungen richten muss. "Das haben wir schon immer so gemacht" ist kein Argument. Das erfordert in starren Strukturen radikales Umdenken und nicht immer macht man sich damit Freunde.

Positives Beispiel: Hilti

Mein Opa war Fliesenleger, oft war ich als Kind mit auf der Baustelle und kann mich erinnern, wie ich mit den Hilti-Schlagbohrern ...

