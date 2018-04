Was überzeugt die Anleger? Positive Erwartung zur anstehenden Berichtssaison, oder der Würgegriff der politischen Unsicherheiten? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen günstigen Einstieg? Mehr dazu erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperten Jochen Stanzl, womit Sie beim Währungspaar EUR/USD rechen müssen und weshalb der Ölpreis noch Einiges an Potenzial bereit hält.