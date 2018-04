Mainz (ots) -



Hat die Bevölkerung ein Recht darauf, vom bevorstehenden Ende der Welt zu erfahren? Vor diese und andere existenzielle Fragen stellt "Luther"-Erfinder Neil Cross seine Figuren in der Mini-Serie "Hard Sun", die am Montag, 16. April 2018, 22.15 Uhr, Sonntag, 22. April, 22.00 Uhr, und Montag, 23. April, 22.15 Uhr, jeweils in Spielfilmlänge im ZDF zu sehen ist. "Hard Sun" ist bereits in der ZDFmediathek abrufbar. Dort werden - wie auch bei der TV-Ausstrahlung - alle Folgen der Serie sowohl in der deutschen Synchronfassung als auch in der englischsprachigen Originalfassung angeboten. Aus Jugendschutzgründen ist "Hard Sun" jedoch nur in der Zeit von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr zu sehen.



Das ehemalige Topmodel Agyness Deyn und Jim Sturgess ("Cloud Atlas") spielen die Ermittler Elaine Renko und Charlie Hicks, die gegensätzlicher nicht sein könnten, und doch durch die äußeren Umstände zur Zusammenarbeit gezwungen werden. Als Detective Chief Inspector Charlie Hicks und seine neue Kollegin Detective Inspector Elaine Renko im Fall eines ermordeten Computer-Hackers ermitteln, stoßen sie zufällig auf einen USB-Stick mit ominösen Dateien. Den darin enthaltenen Informationen zufolge existiert die Menschheit nur noch fünf Jahre, bis ein Ereignis, Codename "Hard Sun", die Erde unbewohnbar machen wird. Der britische Geheimdienst will mit allen Mitteln verhindern, dass diese Informationen an die Öffentlichkeit gelangen. Eine Jagd um Leben und Tod beginnt.



In weiteren Rollen der deutsch-englisch-us-amerikanischen Koproduktion sind Nikki Amuka Bird ("Luther"), Derek Riddell ("Ripper Street") und andere zu sehen. Regie führten Brian Kirk ("Game of Thrones"), Nick Rowland ("Ripper Street") und Richard Senior ("The Last Kingdom").



