BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat klargestellt, dass sich Deutschland nicht an einem möglichen Militärschlag gegen Syrien beteiligen werde, eine solche Maßnahme aber dem Grunde nach unterstützt. "Deutschland wird sich an eventuellen - es gibt ja keine Entscheidung, ich will das noch mal deutlich machen - militärischen Aktionen nicht beteiligen", sagte Merkel bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Aber wir sehen und unterstützen, dass alles getan wird, um Zeichen zu setzen, dass dieser Einsatz von Chemiewaffen nicht akzeptabel ist."

Deutschland verfolge nun das, was man aus den USA und aus Frankreich höre. "Jetzt muss das gesamte Spektrum von Maßnahmen in Betracht gezogen werden", hob sie hervor. Deutschland verurteile den Einsatz von Chemiewaffen. "Es gibt viele Hinweise darauf, dass das syrische Regime solche Waffen eingesetzt hat", hob die Kanzlerin hervor. Es gebe eine "sehr hohe Evidenz", dass das syrische Regime wieder Chemiewaffen eingesetzt habe. Die Vernichtung syrischer Chemiewaffen, an der sich Deutschland beteiligt habe, sei "ganz offensichtlich" nicht vollständig erfolgt.

Unterdessen machte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Syrien für den jüngsten mutmaßlichen Giftgasangriff verantwortlich. Für den Einsatz von Chemiewaffen durch die syrische Regierung gebe es einen "Beweis", sagte Macron in einem Interview mit dem Fernsehsender TF1. Er kündigte erneut eine Reaktion an, ohne sich auf einen Zeitraum festzulegen. Frankreich werde dann reagieren, "wenn wir es für am sinnvollsten und wirkungsvollsten halten".

Merkel hatte nach Angaben ihres Sprechers Steffen Seibert mit Macron wegen der Lage in Syrien telefoniert. In ihrem Gespräch hätten beide "insbesondere die gemeinsame Sorge über den jüngsten Giftgaseinsatz und über eine drohende Erosion der internationalen Ächtung von Chemiewaffen" erörtert, erklärte Seibert.

April 12, 2018

