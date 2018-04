VANCOUVER, British Columbia (Kanada), 12. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lucky Minerals Inc. (TSX-V:LJ) (OTCQB:LKMNF) (FRA:8LM) ("Lucky" oder das "Unternehmen") freut sich mitzuteilen, dass es über die Pressemitteilung vom 20. Februar 2018 hinaus planmäßig auf dem Weg ist, durch einen Aktientausch zwischen Lucky und Monterra Resources S.A. ("Monterra") 100 % von Goldmindex S.A. ("Goldmindex"), einem in Ecuador ansässigen Privatunternehmen, zu übernehmen. Lucky übernimmt von Monterra und einem Einzelaktionär (zusammen die "Anbieter") alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Goldmindex im Austausch für Stammaktien des Unternehmens, die an die Anbieter ausgegeben werden (die "Transaktion"). Robert Rosner, CEO von Lucky Minerals, kommentierte dies wie folgt: "Obwohl die Transaktion hauptsächlich aufgrund von administrativen Verzögerungen in Ecuador und Due-Diligence-Verfahren eine längere Zeit in Anspruch genommen hat, als ursprünglich geplant war, kann ich bestätigen, dass das Übernahmeverfahren planmäßig während des Monats April abgeschlossen werden wird; insgesamt vorausgesetzt, dass die Behörden und die TSX Venture Exchange der Transaktion zustimmen."

Im Rahmen des Due-Diligence-Verfahrens hat Lucky positive Berichte von geologischen Prüfungen vor Ort erhalten, die die Ansichten des Unternehmens unterstützen, dass mit dieser Übernahme mehrere Erschließungsmöglichkeiten inmitten eines ergiebigen Mineralgürtels in Ecuador einhergehen.

Lucky erwirbt den 100%igen Anteil von Goldmindex an einem zusammenhängenden Grundstück mit einer Größe von 54.985 Hektar (550 km2), das aus 12 einzelnen Mineral-Konzessionen 50 km südlich von Cuenca, der Hauptstadt der Provinz Azuay, besteht (das "Fortuna-Grundstück"). Wie zuvor beschrieben ist das Fortuna-Grundstück ein potenzielles Landpaket, das sich inmitten eines ergiebigen Mineralgürtels in Ecuador in der Nähe von bedeutenden Gold- und Kupferfunden befindet, die in den letzten 20 Jahren gemacht wurden.

Due Diligence-Prüfung

Nach der Unterzeichnung der verbindlichen Absichtserklärung zwischen Lucky und Monterra am 8. Februar 2018 haben Lucky und seine Vertreter Goldmindex, Monterra und das Fortuna-Grundstück einer Due-Diligence-Prüfung unterzogen - mit der Absicht, eine endgültige Vereinbarung zu unterzeichnen, nachdem ... (mehr)

Um die vollständige Pressemitteilung anzuzeigen, folgen Sie bitte diesem Link:

http://www.luckyminerals.com/lucky-minerals-provides-progress-report/ (http://www.luckyminerals.com/lucky-minerals-provides-progress-report/)

IM NAMEN DES VORSTANDS

"Robert Rosner"

Chief Executive Officer

Kontakt: Wenn Sie weitere Informationen erhalten möchten, kontaktieren Sie bitte Robert Rosner unter +1 (866) 924-6484 oder info@luckyminerals.com (mailto:info@luckyminerals.com).

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH DEREN REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (GEMÄSS DER DEFINITION DIESES BEGRIFFS IN DEN BESTIMMUNGEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHIET ODER RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

