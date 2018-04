Die Analysten haben im ersten Quartal eine Erhöhung der Kobaltpreise von mehr als 20 Prozent verzeichnet. Energytrend geht auch von einer weiteren Erhöhung in den nächsten Quartalen aus, was die Suche nach Alternativen interessant macht.Die Preise für Kobalt sind im ersten Quartal nach einer von Energytrend veröffentlichten Analyse um mehr als 20 Prozent gestiegen. Die Erhöhung sei auf kurzfristigen Marktspekulationen und die hohe Lieferantenkonzentration zurückzuführen, nicht auf die Entwicklung von Angebot und Nachfrage, so die in Taiwan ansässigen Analysten. Der Preis sei im Jahresverlauf 2017 ...

