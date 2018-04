Warnschuss für Diess: Die EU-Kommission ist unzufrieden mit der Nachrüstung der VW-Autos, die vom Dieselskandal betroffen sind. Eine weitere Baustelle für den künftigen VW-Chef droht größer zu werden.

Die EU-Kommission ist unzufrieden mit der Nachrüstung von Volkswagenmodellen, die vom Dieselskandal betroffen sind. In Rumänien liegt der Anteil an nachgerüsteten Wagen bei gerade einmal 32 Prozent von knapp 43.000 Pkw, in Polen bei 40 Prozent von 74.000 Wagen, berichtet die WirtschaftsWoche unter Berufung auf aktuelle Zahlen der EU-Kommission. Selbst in Frankreich, wo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...