Die Konsolidierung der europäischen Luftfahrt geht weiter. IAG hat den Billigflieger Norwegian im Auge. Was für diesen Deal spricht.

IAG streckt die Fühler nach Norwegian Air aus. Der norwegische Billigflieger sei eine attraktive Investition, teilte die British-Airways-Mutter am Donnerstag mit. Daher habe man knapp fünf Prozent der Anteile erworben. Dies solle als Ausgangspunkt für Gespräche dienen, die eventuell in einer Komplett-Übernahme mündeten. Was für einen solchen Deal spricht.

1. Das Geschäftsmodell von Norwegian

Der norwegische Billiganbieter betreibt ein besonderes Geschäftsmodell, eines, dessen Nachhaltigkeit bis jetzt noch nicht bewiesen ist: Billiges Fliegen auf der Langstrecke. Die Grundidee des Billigmodells (Lowcost) ist es, die Flugzeuge so kurz wie möglich am Boden zu halten und sie so lange und so häufig wie möglich zwischen zwei Flughäfen hin- und herpendeln zu lassen. Nur in der Luft verdienen sie Geld.

Auf Kurz- und Mittelstrecken funktioniert das, bei der Langstrecke gibt es aber ein paar Hürden. So ist es zum Beispiel aufwendiger, das Flugzeug zu beladen. Das verlängert die Standzeit am Boden. Auch braucht man mehrere Crews pro Flugzeug, weil Ruhezeiten gesetzlich vorgeschrieben sind. Hinzu kommt eine insgesamt höhere Komplexität.

Das stimmt mittlerweile auch die Investoren skeptisch. Kostete die Norwegian-Aktie Anfang August 2015 noch 41,48 Euro, war sie bis zum Durchsickern der IAG-Pläne für gut 18 Euro zu haben. Das Dilemma der Airline: Um zu beweisen, dass das Modell des billigen Langstreckenflugs funktioniert, braucht man viel Zeit. Diese Zeit hat Norwegian aber nicht. Denn die Airline ist alleine schlicht zu klein, hat zu wenig Reserven.

2. Die finanzielle Situation von Norwegian

Das fragile Geschäftsmodell zeigt sich in den Zahlen: Norwegian hat vor wenigen Wochen eine katastrophale Bilanz für das vergangene Jahr vorgelegt. Das operative Ergebnis vor Steuern (Ebit) sackte von 1,8 Milliarden auf minus 2 Milliarden norwegische Kronen. umgerechnet minus 207 Millionen Euro, ab.

Addiert man die kurzfristigen und langfristigen Finanzschulden und zieht die verfügbaren Barmittel ab, ergibt sich für 2017 eine Nettofinanzverschuldung in Höhe von rund 22 Milliarden norwegischen Kronen. Das sind rund 2,3 Milliarden Euro und fünfeinhalb mal so viel, wie die Airline als Eigenkapital ausweist. Alleine im vierten Quartal 2017 hat Norwegian mit 3,3 Milliarden Kronen fast so viel Geld verbrannt (freier ...

