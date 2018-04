Stockholm IT Ventures AB (ISIN SE0006027546 - Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB), ein schwedisches Technologieunternehmen, das sich auf sauberes und effizientes kostengünstiges Kryptowährungs-Mining spezialisiert hat, veröffentlicht heute eine ergänzende Erklärung zur abgelehnten Transaktion mit Value Media AS, 50% Besitzer von Cryptotech AS, dem norwegischen Chip Entwickler und Hersteller. Da sich der Cryptotech-Chip noch in der Entwicklung befindet, ist es derzeit nicht möglich, eine abschließende Überprüfung durchzuführen. Daher sind wir der Meinung, dass wir die Verhandlungen mit Cryptotech weiterführen möchten, um hierzu weitere Klarheit zu schaffen, bevor wir vorzeitige verbindliche Verpflichtungen eingehen und so alle Optionen für die Stockholm IT Ventures AB offenhalten. "Wir erkennen diese vorzeitige und ungenaue Kommunikation mit unseren Aktionären an und entschuldigen uns dafür", sagte Anthony Norman, CEO von Stockholm IT Ventures. "Wir werden weiterhin mit einer Reihe von Technologiepartnern zusammenarbeiten, um ein stabiles und starkes Ökosystem zu gewährleisten, um unserer Vision einer führenden grünen Energieplattform gerecht zu werden." Während der ergänzenden Due Diligence stellten wir fest, dass sich der Entwicklungsprozess des Chips von Cryptotech verzögert hat und damit der Partner nicht in der Lage wäre, die Zeitplanung zu erfüllen, die uns ursprünglich präsentiert wurde. Die Aktionäre von Stockholme IT Ventures AB stimmten dafür, dass es im besten Interesse des Unternehmens sei, den Vertrag auf Eis zu legen, bis die weitere technische Due Diligence des Chips abgeschlossen werden kann. Sehr erfreulich ist, dass gemäß den Vertragsbedingungen zu diesem Zeitpunkt keine Verwässerung der Aktien im Zusammenhang mit dem Value Media AS-Vertrag eintreten wird. Nach der Unterzeichnung des Vertrages mit Value Media AS sind uns zudem wichtige Tatsachen zur Kenntnis gelangt. Es gibt Probleme zwischen den Cryptotech-Partnern, die völlig unabhängig von Stockholm IT Ventures AB sind. Daher mussten wir zurück zum Verhandlungstisch gehen und Teile des Vertrags neu verhandeln, die den tatsächlichen Zeitplan widerspiegeln, den 3 B Technologie, Cryptotech AS und Value Media AS erfüllen können. "Wir sind zuversichtlich, dass es Cryptotech gelingen wird, einen erstklassigen Chip zu entwickeln", so Norman weiter. "Wenn wir davon ausgehen, dass ihr Entwicklungsprozess in den kommenden Monaten mit unserem Zeitplan übereinstimmt, freuen wir uns darauf, die endgültigen Bedingungen unserer Vereinbarung zu überarbeiten." Stockholm IT Ventures wird weiterhin intensiv daran arbeiten, andere führende Kryptowährungs- und Energietechnologieanbieter zu identifizieren und mit ihnen zusammenzuarbeiten, um eine effiziente technische Plattform zu gewährleisten. Wir sind in Gesprächen mit mehreren Parteien, einschließlich der derzeit führenden Hersteller von Mining-Hardware. Es ist unsere Absicht, die Bedingungen unseres ICO-Whitepapers in Kürze zu aktualisieren, um das Ergebnis dieser Gespräche widerzuspiegeln und ein zusätzliches anreizorientiertes Modell zu schaffen, in dem wir neue Technologien entdecken und fördern. Über Stockholm IT Ventures AB Stockholm IT Ventures AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit 2014 unter dem Tickersymbol SVAB an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt notiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf saubere, effiziente und kostengünstige Kryptowährungs-Mining und -Produktion sowie auf Blockchain-Technologie. Alle Mining-Aktivitäten sollen saubere und nachhaltige Energie aus Wasserkraftwerken in Nordeuropa und Technologien nutzen, die im Vergleich zu gewöhnlichem Bitcoin-Mining deutlich weniger Energie benötigen. Die Stockholm IT Ventures-Aktie ist eine grüne Investition in die Kryptowährungstechnologie. Für weitere Informationen, besuchen Sie www.stockholmit.co. Sie können sie auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn finden. Details zum Bytemine (BYTM) -Token und dem White Paper des Unternehmens finden Sie hier: www.bytemine.io. Medien Kontakte: Vibrate Communications für Stockholm IT Ventures AB leslie@vibratecommunications.com tyrone@vibratecommunications.com 12.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Stockholm IT Ventures AB Tegeluddsvägen 31 115 40 Stockholm Schweden Telefon: +44 207 148 6262 Internet: www.stockholmit.co ISIN: SE0006027546 WKN: A116BG Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

ISIN SE0006027546

