Direkter Draht: Bei der Aktion "Chef zu gewinnen" geben Topmanager Karrieretipps. Die Schüler wollen wissen, wie die Digitalisierung ihr Leben verändern wird.

Manchmal kommen die wichtigen Fragen unserer Zeit von einem Zwölftklässler. "Wenn immer mehr Jobs von Robotern und Computern übernommen werden," fragt der Jugendliche, "wie wird dann die Arbeitswelt für uns aussehen? Worauf müssen wir uns einstellen?"

Jürgen Hermann schmunzelt, bevor er zur Antwort ansetzt. "Spannendes Thema", sagt er. Letztens habe er mit seinem Sohn im Teenageralter über etwas Ähnliches diskutiert. "Ich fürchte, das Szenario, das ich dabei entworfen habe, ist bei ihm etwas bedrohlich angekommen", erzählt Hermann.

Dabei will der 54-Jährige den 21 Abiturienten des Stadtgymnasiums Köln-Porz gar keine Angst machen. Aber es gibt Veränderungen, das will Hermann nicht verheimlichen. Als Vorstandsvorsitzender des IT-Dienstleisters QSC weiß er, wovon der spricht. Seine Firma ist auf die Digitalisierung mittelständischer Unternehmen spezialisiert.

Der QSC-Chef steht den Schülern einen ganzen Vormittag lang Rede und Antwort. Zusammengebracht hat sie das Handelsblatt - im Rahmen der Aktion "Chef zu gewinnen". Die Schüler haben sich dazu - wie im Berufsleben - bei den Chefs beworben, diese wählen dann aus, wen sie zum Gespräch treffen. Die Aktion ist ein fester Bestandteil der Initiative "Handelsblatt macht Schule", mit der die Zeitung Wirtschafts- und Managementthemen stärker im Unterricht deutscher Schulen verankern möchte.

Mehrere Dutzend Topmanager haben in den letzten Jahren auf diese Weise schon ihre Erfahrungen mit Tausenden von Schülern geteilt. In der diesjährigen Runde sind Vorstandsmitglieder von gleich 18 Unternehmen mit dem Handelsblatt in Schulen unterwegs.

Neben den Klassikern zu Noten, Praktika und Karriereplanung spielten Fragen zur Digitalisierung und den Folgen für die Arbeitswelt eine große Rolle. Das Thema zog sich bei den ersten neun Chefbesuchen wie ein roter Faden durch die Gespräche.

"Ich denke, bei Digitalisierung geht es um weit mehr, als dass der Kühlschrank die Milch bestellt, dass ein Auto autonom fährt oder dass wir alle Instagram nutzen", sagt QSC-Chef Hermann. "Digitale Technologien werden die Art, wie wir leben und arbeiten, komplett umkrempeln. In 20, 30 Jahren - wenn ihr also mitten im Berufsleben steht - wird es vielleicht ...

