Mit einem persönlichen Internetscout macht sich Alexander Boldyreff fit für die Ära, in der Siri & Co. das Kommando übernehmen.

Wie macht sich die Digitalisierung bei Ihnen bemerkbar?

Auch ich habe Neues zu lernen. Und nutze dazu gerne einen Internetscout aus den Reihen unserer Azubis, der mir jede Woche für eine halbe Stunde zeigt, was mit Smartphone und Social Media so alles möglich ist. Durch Digitalisierung, Internet und Social Media haben wir als Bank andere Kommunikationswege hinzugewonnen. Wir betreuen unsere Kunden on- und offline. Erstaunlicherweise sind die online betreuten Kunden die zufriedeneren. Die Chatfunktion wird zum Beispiel super gerne genutzt.

Die wahren Gamechanger für alle Unternehmen stehen aber aktuell in den Startlöchern: Alexa, Siri & Co. Schon bei Google und den ganzen Vergleichsportalen war es enorm wichtig, mit seinem Produkt ins Relevant Set zu kommen. Künftig fragt der Kunde aber nur noch: "Siri, was ist das beste Papiertaschentuch der Welt?" Und Siri wird eine einzige Antwort geben. Keine Tabelle. Als Unternehmen ist es künftig eine der spannendsten Fragen überhaupt, wie man es schafft, dass Siri dann das eigene Produkt nennt und nicht das der Konkurrenz. Da brechen fordernde Zeiten an - für Unternehmen wie auch für die Kunden. Denn die werden ausreichend Bewertungskompetenz brauchen, um Siri & Co. nicht alles zu glauben.

Früher konnte man mit einer Bankausbildung nichts verkehrt machen. Ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...