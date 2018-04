In den vergangenen Tagen litt die Aktie von Gazprom darunter, dass der Handelskrieg und der Syrienstreit politisch auf der Wertentwicklung lasteten. Dies führt nun auch dazu, dass die Aktie in den kommenden Sitzungen nach einer Erholung(!) am Mittwoch um 2 % nun deutlich nach vorne kommen sollte. Die Aktie ist an einem Tag überraschend wieder an der Untergrenze zum charttechnischen Aufwärtstrend angekommen. Dies ist eine positive Entwicklung, die so niemand erwartet hatte. Deshalb erhält die ... (Moritz von Betzenstein)

