Liebe Leser,

die Tahoe Resources Aktie wagt in dieser Woche einen technischen Ausbruchsversuch über die sekundäre Abwärtstrendlinie, siehe Chart auf Wochenkerzenbasis unten. Sollte der Ausbruch gelingen, wäre der primäre Abwärtstrend zwar noch nicht beendet, aber das charttechnische Erholungspotential würde womöglich mittelfristig bis in den Bereich bei 6 US-Dollar (NYSE) reichen. Ab dem aktuellen Preisniveau wären das immer noch ca. 28 % an Upside-Potential. Wie dem auch sei, ein Teil ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...