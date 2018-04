Liebe Leser,

die Geschäftszahlen von Tesla für das erste Quartal (Q1) 2018 sind noch nicht veröffentlicht - aber die Angaben zur erfolgten Produktion in Q1 können sich sehen lassen! Denn die zeigten eine Produktion von 34.494 Fahrzeugen, was der bisher höchste Produktionswert bei Tesla in einem Quartal war. Das entsprach auch einem deutlichen Anstieg von 40% - und zwar nicht gegenüber dem Vorjahresquartal, sondern gegenüber dem Vorquartal. Das ist ein bedeutender Unterschied, denn innerhalb ... (Peter Niedermeyer)

