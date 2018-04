Liebe Leser,

die Endeavour Silver Aktie hat sich in dieser Woche erneut an die wichtige Widerstandszone bei 2,80 US-Dollar herangewagt, siehe Chart auf Wochenkerzenbasis unten. Da jedoch leicht darüber die beiden langfristigen Wochen-Durchschnitte verlaufen, dürfte ein ernstes Erholungssignal wohl erst bei Kursen oberhalb von 3,50 US-Dollar je Aktie verzeichnet werden. Der Silberpreis konnte sich im Zuge der geopolitischen Risiken, die sich in dieser Woche ereigneten, erholen, doch am ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...