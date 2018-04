Unsere Zurückhaltung bei GEA war richtig. Bereits nach dem ersten Quartal steht das vor wenigen Wochen formulierte Jahresziel in Frage. Alle Ertragskennzahlen sind weiter rückläufig, auch der Auftragseingang. Lediglich der Umsatz stagniert. Dies ist eine Kombination aus schwacher Nachfrage und Währungsbelastungen (der Dollar hat zum Vorjahresquartal um 18 % abgewertet). Wir hatten eine Auffanglinie um 34 zu 35 € formuliert, sind uns aber nicht mehr sicher, ob das reichen wird. Ein neuer Chef ist auch noch nicht gefunden. In der laufenden deutschen Berichterstattung zum ersten Quartal ist mit einigen ähnlichen Fällen wie GEA zu rechnen, weshalb Vorgriffe auf die Zahlen wenig Sinn machen. Auf den neuen Kopf an der Spitze kommt es an.



