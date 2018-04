Die Stahlfusion von ThyssenKrupp und Tata soll bis Mitte des Jahres abgeschlossen sein. Es werden Synergien von 400 bis 600 Millionen Euro erwartet.

Der ThyssenKrupp-Konzern will die geplante Stahlfusion mit dem Konkurrenten Tata voraussichtlich bis zur Jahresmitte besiegeln. Vor dem Hintergrund der erzielten Fortschritte bei den Verhandlungen werde mit einer Entscheidung der Gremien noch im ersten Halbjahr 2018 gerechnet, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Essen nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Anschließend könne das Vertragswerk besiegelt ...

