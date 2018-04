Volkswagen -Aktien haben ihre Gewinne am Donnerstagnachmittag nach einem "Handelsblatt"-Bericht über den Verbleib von VW -Chef Matthias Müller im Vorstand eingedämmt. Zuletzt notierten sie noch 1,73 Prozent im Plus bei 176,16 Euro. Zuvor waren sie bis auf 178,30 Euro gestiegen.

Einige Spekulanten hätten wohl einen Bericht des "Handelsblatt" falsch aufgefasst, demzufolge Müller "bis 2020 in Diensten von VW" bleiben wird, wie ein Händler erklärte. Aus dem Bericht geht aber auch hervor, dass Müller - wie bereits kolportiert - seinen Posten an der Konzernspitze wohl räumen muss. Lediglich seinen Vorstandsvertrag werde der Manager behalten, hieß es weiter.

Die Volkswagen-Papiere hatten in den vergangenen Tagen deutlich von den Spekulationen über einen Wechsel an der VW-Spitze profitiert. So will der Aufsichtsrat den größten Autokonzern der Welt neu aufstellen. Dabei dürfte der bisherige VW-Markenchef Herbert Diess zum Nachfolger von Müller bestimmt werden. Die einzelnen Marken will der Aufsichtsrat dem Vernehmen nach in mehrere Gruppen aufteilen./mis/das

