Berlin (ots) - Am Sonntag, 15. April 2018, um 14.00 Uhr begrüßt Moderatorin Bettina Rust Grünen-Chef Robert Habeck an der "Hörbar Rust" bei Radioeins vom rbb. Robert Habeck erzählt aus seinem Leben und bringt den passenden Soundtrack mit, darunter Eminem, The Police und Santigold. In zwei interessanten Stunden mit Geschichten und Musik erfahren die Hörerinnen und Hörer zum Beispiel, dass der Mann die Turnschuhe seiner Söhne aufträgt, warum er sich zwingen muss, den Müll rauszubringen - und welcher Song an Silvester für ihn unverzichtbar ist.



Robert Habeck



Zusammen mit Annalena Baerbock steht Robert Habeck seit Ende Januar 2018 an der Spitze der Grünen. Seit 2012 gehört Habeck dem Kieler Kabinett als Umweltminister an, sein Ministeramt in Schleswig- Holstein wird er im September abgeben. Mitglied bei den Grünen ist der gebürtige Lübecker seit 2002, er engagierte sich zunächst in der Kommunalpolitik - etwa als Kreisvorsitzender in Schleswig-Flensburg. 2009 zog er erstmals als Abgeordneter in den Landtag ein.



Mit seiner Frau Andrea Paluch veröffentlicht er Kinderbücher, Übersetzungen englischer Lyrik, auch mehrere Romane. Das Paar hat vier Kinder.



Weiter Gäste an der "Hörbar Rust" Bettina Rust erwartet an den folgenden Sonntagen diese Gäste an der "Hörbar Rust" - jeweils von 14.00 bis 16.00 Uhr auf Radioeins:



22. April: Barrie Kosky, Opern- und Theaterregisseur, Intendant der Komischen Oper Berlin



29. April: Robert Marc Lehmann, Meeresbiologe, Fotograf und Tierfilmer



6. Mai: Katja Riemann, Schauspielerin und Sängerin



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: rbb Presseteam Tel 030 / 97 99 3 - 12 100 rbb-presseteam@rbb-online.de