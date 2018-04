Liebe Leser,

die zahlreichen Naturkatastrophen wie der Zyklon Debbie in Australien, die atlantischen Hurrikane Harvey, Irma und Maria, die Erdbeben in Mexiko sowie die Waldbrände in Kalifornien ließen den Gewinn im abgelaufenen Jahr von 3,6 Mrd. $ auf 331 Mio. $ einbrechen.

Angesichts des historischen Ausmaßes der Schäden (siehe Value-Telegramm von gestern) ist es als Zeichen der Widerstandskraft zu sehen, dass Swiss Re profitabel blieb und weiterhin eine solide Kapitalposition ... (Jens Gravenkötter)

