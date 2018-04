Lieber Leser,

gäbe es einen Oscar für die beste männliche Hauptrolle als zerknirschter Chef eines Technologieunternehmens, so müsste ihn wohl Mark Zuckerberg bekommen. Der Facebook-Gründer ist seit Wochen unter Druck wegen des Datenskandals seines Netzwerks. Am Dienstag und am Mittwoch dieser Woche standen deswegen stundenlange Anhörungen vor dem US-Kongress in seinem Termin-Kalender. Das vermeintliche "Grillen" durch harte, kritische Fragen von Abgeordneten und Senatoren hat der 33-Jährige ... (Claudia Wallendorf)

