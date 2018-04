Bad Marienberg - Die mybet Holding SE (ISIN DE000A0JRU67/ WKN A0JRU6) hat ihr Live-Casinoangebot wieder in Betrieb genommen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im Januar 2018 war mybet ohne Vorankündigung von dem Casinospielanbieter Novomatic darüber informiert worden, dass alle von der mybet Gruppe für Kunden in Deutschland angebotene Novomatic-Casinospiele mit sofortiger Wirkung abgeschaltet würden. Da mybet zu diesem Zeitpunkt exklusiv mit einem Unternehmen der Novomatic Gruppe zusammenarbeitete, konnte mybet seinen Kunden einige Wochen keine Live-Casino-Spiele anbieten. mybet verhandelte daraufhin mit alternativen Live-Casino-Anbietern - mit Erfolg: Gemeinsam mit dem Premium-Gaming-Anbieter NetEnt Malta Ltd. konnte mybet sein Live-Casinoangebot für die deutschen Kunden wieder aufnehmen und bietet nun wieder Live-Casino-Spiele in der gewohnten hochwertigen mybet-Qualität und in neuem, ansprechenden Design an.

