Giftgas-Experten bestätigen den Einsatz von Nowitschok beim Attentat auf die Skripals. Vorwürfe gegen Russland erheben sie jedoch nicht.

Gut einen Monat nach dem Attentat auf den früheren russischen Doppelspion Sergej Skripal und seine Tochter Julia haben unabhängige Experten den Einsatz des Nervengiftes Nowitschok bestätigt - aber keine Hinweise auf die Drahtzieher geliefert.

Die Organisation für ein Verbot chemischer Waffen (OPCW) veröffentlichte am Donnerstag in Den Haag die Ergebnisse der Untersuchung ihrer Experten. Diese bestätigen britische Angaben, nach denen der in der früheren Sowjetunion fabrizierte Stoff Nowitschok bei dem Anschlag Anfang März im südenglischen Salisbury verwendet wurde.

Die Ergebnisse der Analyse in den Labors "bestätigen die Ergebnisse Großbritanniens", teilte die Den Haager Organisation mit. Der Name des Stoffes wurde dabei jedoch nicht genannt. Stattdessen wurde auf einen nicht veröffentlichten Bericht verwiesen, in dem Name und Struktur der chemischen Substanz aufgeführt seien.

Britische Regierung sieht sich bestätigt

Die OPCW äußerte sich nicht dazu, woher das Gift kam und wer für den Anschlag auf die Skripals verantwortlich sein könnte. Die britische Regierung sieht sich durch den Bericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...