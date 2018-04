Der EZB-Rat blickt mit Sorge auf den drohenden Handelskrieg zwischen USA und China. Dabei geht es nicht nur um die unmittelbare Wirkung der Strafzölle.

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) betrachtet den drohenden weltweiten Handelskrieg und damit steigende Zölle als ernsthaftes Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Protokoll der Ratssitzung im März hervor. Die Stimmungslage ähnelt damit der in der US-Notenbank, die am Vortag ihr Sitzungsprotokoll veröffentlicht hatte.

Dabei ging es in der Diskussion der EZB nicht nur um die unmittelbare Wirkung der Zölle. "Die Sorge war, dass es negative Auswirkungen auf das Vertrauen geben könnte", heißt es in dem Protokoll. Dabei hatten die Geldpolitiker auch den Devisenmarkt im Blick. Die Aufwertung des Euros habe zwar ...

