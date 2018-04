Die Sorgen über eine Eskalation im Syrien-Konflikt rückten am Donnerstag für amerikanische Anleger in den Hintergrund.

Der Auftakt der Bilanzsaison in den USA stimmt Anleger an der Wall Street zuversichtlich. Die Sorgen der vergangenen Tage über eine Eskalation im Syrien-Konflikt rückten am Donnerstag zunächst in den Hintergrund. "Es ist das erste volle Quartal nach der Steuerreform", sagte Andre Bakhos, Geschäftsführer des Vermögensverwalters New Vines. "Das ist ein Faktor, der sich sehr positiv für Investoren auswirken ...

